В российском Приморье прорвало дамбу

В российском Приморье прорвало дамбу7
- 6.08.2024, 9:33
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В регионе уже несколько суток идут сильные дожди.
В Дальнереченске Приморского края РФ сегодня, 6 августа, ночью прорвало дамбу. Пострадавших нет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оперативные службы.
Российская прокуратура провела проверку и установила, что произошёл прорыв земляной насыпи, которая сдерживала потоки воды. Сейчас затоплены восемь жилых домов, вода угрожает ещё более сорока. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.
В регионе уже несколько суток идут сильные дожди. По прогнозам городских властей, вода будет прибывать ещё один-два дня. В местной школе организован пункт временного размещения для желающих уехать.
«Спасатели рекомендуют местным жителям эвакуацию, но каждый решает сам», – сказал представитель ГОЧС Приморья СМИ. Он отметил, что поток воды слабый, уровень затопления невысокий, поэтому угрозы населению пока нет.