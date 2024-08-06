Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в июле за пределами Минской области

Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в июле за пределами Минской области2
- 6.08.2024, 9:43
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Вместе с ней идет собственный участок, терраса и парковочное место.
В июле 2024 года в Бресте купили квартиру за 220 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой, среди купленных за пределами Минской области, пишет realt.by.
Эта квартира расположена в новом жилом комплексе «Малиновка» на проспекте Республики. Сегодня здесь построены один 3-этажный и два 5-этажных дома, а также два дома по 10 таунхаусов в каждом. При этом строительство комплекса продолжается.
В июле 2024 года в одном из таунхаусов в ЖК купили квартиру за 220 тысяч долларов (или 1598 долларов за квадратный метр). Общая площадь двухуровневой квартиры составила 137,5 квадратного метра. Вместе с квартирой идет собственный участок, терраса и парковочное место.