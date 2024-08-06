Стало известно состояние ребенка, на которого в Витебске упали футбольные ворота 3 6.08.2024, 10:02

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Его перевели в Минск.

Школьник, который в понедельник получил травму в витебской СДЮШОР, переведен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Ночью его перевезли из Витебска в столицу. Мальчик остается в реанимации.

«На утро состояние оценивается ближе к средней тяжести, малыш находится в сознании. Проводится медикаментозное лечение по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, ушиба грудной клетки», — сообщила сегодня утром пресс-служба Минздрава.

Решение о переводе было принято по итогам консилиума, который собирался вчера вечером. Мальчик получил травму во время занятий в учебно-спортивном учреждении «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комсомолец». По неофициальной информации, на него упали ворота.

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