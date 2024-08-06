В Париже задержали мужчину, который хотел сорвать олимпийские соревнования 6.08.2024, 10:04

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Сейчас он находится под стражей.

В Париже полиция взяла под стражу гражданина Австралии, который пытался выйти на легкоатлетическую дорожку на стадионе «Стад де Франс» незадолго до начала мужского забега на 100 метров.

Об этом стало известно агентству AFP.

Инцидент произошел еще в воскресенье, однако в полиции подтвердили информацию о попытке помешать забегу только накануне.

Президент олимпийского организационного комитета Тони Эстанге также подтвердил, что забегу на 100 метров предшествовала «попытка вторжения».

«Была попытка вторжения в финал на дистанции 100 метров. Охрана сразу отреагировала очень хорошо. Люди подготовлены, они строгие, профессиональные, а полиция делает отличную работу», – отметил он.

Финалисты на дистанции 100 метров несколько минут ждали перед своей дорожкой, прежде чем их пригласили на старт.

Сейчас 24-летний мужчина находится под стражей в полицейском участке Сен-Дени, который отвечает за расследование.

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