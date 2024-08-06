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Доктор рассказала, какие утренние напитки вызывают скачки уровня сахара в крови

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  • 6.08.2024, 10:08
  • 3,944
Доктор рассказала, какие утренние напитки вызывают скачки уровня сахара в крови

Эти, казалось бы, безобидные варианты могут иметь скрытые минусы.

Правильное начало дня с правильных напитков имеет решающее значение для поддержания стабильного уровня энергии и общего состояния здоровья. Употребление напитков с высоким содержанием сахара до полудня может привести к значительным скачкам и падениям сахара в крови в течение дня, а также к усилению воспаления, что может негативно сказаться на здоровье.

Портал She Finds побеседовал с доктором Крутикой Нанавати, чтобы выяснить популярные утренник напитки, которые не стоит пить до полудня из-за их способности вызывать воспаление и скачки сахара в крови. От фруктовых соков до кофейных напитков с высоким содержанием сахара - эти, казалось бы, безобидные варианты могут иметь скрытые минусы, которые могут подорвать ваше здоровье.

Во-первых, фруктовые соки, несмотря на кажущуюся полезность, часто содержат концентрированные сахара и лишены клетчатки. Доктор Нанавати объясняет, что такие соки приводят к скачкам сахара в крови и не дают насытиться полезными веществами, содержащимися в цельных фруктах. Кроме того, многие коммерческие соки содержат добавленные сахара и консерванты, что способствует воспалению. Без клетчатки содержащиеся в соке сахара быстро всасываются в кровь, вызывая резкие скачки сахара.

Во-вторых, покупные смузи, несмотря на кажущуюся полезность, часто содержат столько же сахара, сколько и фруктовые соки. В состав таких смузи часто входят скрытые сахара из фруктов и сиропов. Высокое содержание сахара может вызывать скачки сахара в крови, за которыми следует спад, и вы чувствуете себя вялым.

Наконец, вредными могут быть кофейные напитки с высоким содержанием сахара, такие как латте и капучино с сиропами и взбитыми сливками. Эти напитки могут содержать большое количество сахара, повышая уровень сахара в крови и способствуя развитию воспаления. Высокое потребление сахара связано с повышением уровня маркеров воспаления. Выбор в пользу черного кофе или простого эспрессо может быть гораздо более здоровым способом получить утреннюю порцию кофеина.

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