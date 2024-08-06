Сигнал послан1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 6.08.2024, 10:28
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Выдуманных лавровцами «дружественных стран» просто не существует.
Ким Чен Ын, большой друг и союзник «великого геополитика», в публичном выступлении допустил переговоры с Соединенными Штатами. Можно сказать – сигнал послан.
Став одним из ключевых партнеров «повернувшего на восток» Путина в поставках вооружений в зону боев, начавшихся 24 февраля, Ким приобрел дополнительный международный вес – «товар», который можно постараться продать Соединенным Штатам. Предложение заучит примерно так: «Путин мне кое-что предложил, каковы будут ваши предложения за то, чтобы я ограничил с ним дружбу? Не пора ли? У меня от крепких объятий уже спина болит».
Неизвестно, что получится из этого маневра. В его результативность мы не верим. Но он показателен – нет выдуманных лавровцами «дружественных стран», т.е. готовых исполнять роль «хвоста», которым крутят из Кремля. У Китая, Индии, Северной Кореи – свои интересы.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»