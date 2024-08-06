В Минске лебеди вальяжно прогуливались по проспекту Победителей 1 6.08.2024, 10:17

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Водителям пришлось объезжать.

Юрий сегодня утром ехал по проспекту Победителей в сторону центра Минска. В районе заказника «Лебяжий» он увидел, что на дорогу вышли... да, лебеди, пишет «Онлайнер».

Птицы, в отличие от водителей, явно никуда не спешили. С преисполненным достоинства видом они двигались по крайнему левому ряду. Автомобилям пришлось объезжать благородных птиц.

При этом, видимо, какого-то конкретного места назначения у лебедей не было. «Ребята, вы уж определитесь: налево или направо», — сказал автор видео, имея в виду, судя по всему, поведение птиц.

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