Дипломат объяснил, почему Путин не напал открыто на Украину в 2014-м году 2 6.08.2024, 10:43

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А использовал вместо этого «сепаратистов» и «зеленых человечков».

Путин не отдал приказ своей армии начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году, а использовал вместо этого «сепаратистов» и «зеленых человечков», лишь потому что побоялся реакции Запада. Об этом в интервью Kyiv Post рассказал экс-посол Европейского Союза в Украине Хосе Мануэль Тейшейра.

Дипломат отметил, что «сепаратизм» в Крыму и на Донбассе начался в 2014 году, после ухода бегства Виктора Януковича.

«Это свидетельствует о том, что это было создано Путиным, потерявшим надежду закрепить Украину в составе России с помощью Януковича, чтобы усугубить нестабильность в Украине», — говорит он.

Хосе Мануэль Тейшейра акцентирует внимание на том, что на Донбассе «сепаратистское восстание» началось не в момент обретения Украиной независимости, а лишь в 2014 году, точно так же и в Крыму.

«Если бы эти регионы действительно чувствовали себя частью «русского мира», они бы попытались отойти от Украины к России, когда СССР распался — как это сделали другие бывшие советские регионы». – отмечает Тейшейра. Он объясняет, что в то время Путин не решился на открытую войну из-за страха перед Западом.

«Путин использовал «повстанцев» и «зеленых человечков» в 2014 году, потому что все еще опасался реакции Запада. К 2022 году Путин убедил себя в том, что Запад не отреагирует на его вторжение в Украину, поскольку в 2014 году он не столкнулся с последствиями, и решил, что это сойдет ему с рук», — объясняет экс-посол.

При этом он отметил, что только вторжение в Украину в 2022 году пробудило европейцев к осознанию реальной угрозы, исходящей от России.

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