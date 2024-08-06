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«Доброта незнакомцев всегда впечатляет»

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  • 6.08.2024, 10:49
«Доброта незнакомцев всегда впечатляет»

Истории белорусов, когда на помощь пришли чужие люди.

Белоруска в TiKTok показала, как забыла в дождь закрыть окна в авто. Когда девушка пришла к машине, то увидела, что неизвестный накрыл авто пакетами, чтобы туда не затекла вода.

Уроженцы Жодино и Борисова уверены, что незнакомые люди, готовые помочь в трудную минуту, — не редкость. Они рассказали ex-press.by истории о бескорыстных поступках чужих им людей:

«Несколько лет назад я впервые отправилась в путешествие по Италии. В первый же день в Риме у меня украли телефон. Он был полон фотографий и важной информации. Оставшись без связи и карт, думала, умру.

Когда местный житель, пожилой мужчина по имени Лука, увидел мою растерянность, он предложил помощь. Лука помог найти ближайший полицейский участок, заявить о пропаже. Затем пригласил на чашку кофе, дал воспользоваться его телефоном и написать родным. Он провел со мной весь день, показывая скрытые уголки Рима и рассказывая интересные истории о городе. Благодаря доброте и отзывчивости Луки я почувствовала себя как дома в незнакомой стране. Это незабываемо. Интересно, что мы даже не оставили друг другу контакты. Мне немного жаль».

«Я ехал на машине из Гродно в Минск, нужно было обязательно быть там в 7 утра. Автомобиль внезапно заглох посреди трассы. Ночь, вокруг не было ни одной живой души, я начал сильно волноваться, что застряну. Но потом подъехал грузовик, водитель спросил, что случилось, предложил помощь. Он помог добраться до СТО. Поломка оказалась серьезной, автомобиль остался в ремонте, а Александр подождал и довез меня до Минска.

Сделав свои дела в Минске, я позвонил Саше, пригласил его пообедать. Мы подружились, пишем друг другу иногда, и, кажется, я теперь знаю, что у меня есть надежный друг в дороге».

«Я пераехала ў Берлін, і ў першы месяц, пакуль асвойвалася, адчувала сябе вельмі адзінокай, удалечыні ад сям'і і сяброў. Неяк раз у краме выпадкова выпусціла свой кашалёк і адышла. А яго падабрала фраў.

Яна не проста вярнула кашалёк, а пацікавілася, ці ўсё ў парадку. Калі даведалася, што я толькі што пераехала і не ведаю нікога ў горадзе, шмат цікавага распавяла. Напрыклад, запрасіла на мясцовае мерапрыемства для студэнтаў, там былі іншыя замежнікі, якія таксама вучыліся ў Берліне. Даведалася я там і пра бясплатныя экскурсіі па горадзе і іншыя мерапрыемствы. Увогуле, мне пашанцавала».

«Мы бежали из Беларуси, теперь живем в Польше. Однажды семьей поехали в отпуск в Турцию и там у нас внезапно заболел ребенок. Мы были в панике и не знали, как вызвать врача, так как не говорим на английском или турецком. В гостинице пожилая женщина из Германии заметила наше беспокойство. Она знала русский, и в Турции была много раз. Женщина помогла вызвать врача и некоторое время оставалась с нами. Её поддержка и доброта потрясли нас. Доброта незнакомцев всегда впечатляет. Мы договорились, что когда вернемся в Беларусь, обязательно позовем нашу фрау в гости».

«Я отправился в США с 500 долларами по приглашению знакомых. Меня приняли буквально на одну неделю, но ни жилья, ни рабочих предложений не было. Поселился в хостеле и уже начал отчаиваться, когда познакомили с одним «ветераном IT-индустрии». Он дал несколько советов по поиску работы, а также познакомил с людьми из своей профессиональной сети. Короче, все пока у меня непросто, но я не бездомный и работаю. Думаю, если ты сам готов помогать, то можно встретить доброго человека, который готов помочь и тебе, даже в чужой стране».

«У эміграцыі пазнаёмілася з украінцам Андрыем. Цяпер мы пара. Андрый быў паранены на вайне, цяпер камісаваны і праходзіць рэабілітацыю. Неяк мы падарожнічалі па Польшчы, былі ў гарах і заблудзіліся. Сустрэлі мясцовага жыхара, Янека. Ён прапанаваў начлег, вячэру, і патлумачыў, як вярнуцца на правільную дарогу. Быў здзіўлены, што мы разам — украінец і беларуска. А мы былі здзіўлены яго гасціннасцю».

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