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Российский пилот снял на видео падение своего горящего самолета

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  • 6.08.2024, 10:53
  • 1,974
Российский пилот снял на видео падение своего горящего самолета

Успел катапультроваться.

В Сети появилась видеозапись, на которой российский пилот летит на парашюте после катапультирования и снимает свой сбитый самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам пилота, атака была неожиданной, а обстоятельства позволяют предположить, что удар был нанесен далеко на территории РФ.

«Российский самолет был сбит. Пилот сумел катапультироваться и снял падение своего самолета и полет на парашюте на смартфон. Учитывая то, что катапультирование произошло выше облаков и на значительной высоте, это или пилот истребителя Су-30/Су-35, или бомбардировщика Су-34. Самолет был сбит глубоко в российском тылу, судя по спокойному поведению оккупанта», - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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