Российский пилот снял на видео падение своего горящего самолета 1 6.08.2024, 10:53

1,974

Успел катапультроваться.

В Сети появилась видеозапись, на которой российский пилот летит на парашюте после катапультирования и снимает свой сбитый самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам пилота, атака была неожиданной, а обстоятельства позволяют предположить, что удар был нанесен далеко на территории РФ.

«Российский самолет был сбит. Пилот сумел катапультироваться и снял падение своего самолета и полет на парашюте на смартфон. Учитывая то, что катапультирование произошло выше облаков и на значительной высоте, это или пилот истребителя Су-30/Су-35, или бомбардировщика Су-34. Самолет был сбит глубоко в российском тылу, судя по спокойному поведению оккупанта», - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com