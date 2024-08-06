Российский пилот снял на видео падение своего горящего самолета

Российский пилот снял на видео падение своего горящего самолета1
- 6.08.2024, 10:53
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Успел катапультроваться.
В Сети появилась видеозапись, на которой российский пилот летит на парашюте после катапультирования и снимает свой сбитый самолет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам пилота, атака была неожиданной, а обстоятельства позволяют предположить, что удар был нанесен далеко на территории РФ.
«Российский самолет был сбит. Пилот сумел катапультироваться и снял падение своего самолета и полет на парашюте на смартфон. Учитывая то, что катапультирование произошло выше облаков и на значительной высоте, это или пилот истребителя Су-30/Су-35, или бомбардировщика Су-34. Самолет был сбит глубоко в российском тылу, судя по спокойному поведению оккупанта», - отмечает в комментарии автор публикации.
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