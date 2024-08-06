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В Беларусь из Западной Европы смещаются фронтальные разделы

  • 6.08.2024, 11:08
  • 1,108
В Беларусь из Западной Европы смещаются фронтальные разделы

Прогноз погоды на 7-9 августа.

7 августа погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, при грозах порывистый, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +19..+25°С, по югу и юго-западу Беларуси до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8 августа ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку, а днем во многих районах страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах по западу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +22..+29°С.

9 августа погодные условия в основном будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +22..+27°С.

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