Семейный бизнес Лукашенко «накрылся»
- Telegram-канал «Письма к дочери»
- 6.08.2024, 11:14
- 1,388
Контрабанда несовместима с «геополитическими амбициями».
Кое-кто вчера обнаружил, что его геополитические амбиции имели неприятное последствие. Ну то есть, они имеют много всяких неприятных последствий. Но одно было такое совсем побочное и непредсказуемое.
Ну как непредсказуемое? Не бином Ньютона, чтобы не предсказать. Но кое-кому это последствие до головы видимо как-то не приходило. Не, ну в самом деле, вот ты подумай, какая может быть связь между забрасыванием соседских границ мигрантами и маленьким семейным бизнесом по контрабанде сигарет в Европу? А она есть.
Вот вчера кое-кто сказал, что его настораживают тенденции в табачной отрасли. Потому что условия на рынке изменились. И я даже знаю как. Потому что если ты закидываешь соседские границы мигрантами, то соседи, предсказуемо, начинают тщательнее проверять твои грузы.
А когда они тщательнее проверяют грузы, то находят в этих грузах много интересного. Например, сигареты в цистернах со смолой.
Вот поляки говорят, что контрабанда сигарет в прошлом году выросла на 1000 процентов. И литовцы говорят про рекорд и про то, что они за прошлый год изъяли в общей сложности 8 миллионов контрабандных пачек. Так это не контрабанда на самом деле выросла. Это просто находить контрабанду стали чаще.
И вот это изменение рыночных условий, оно, конечно, как говорится «не может не настораживать». И я даже не говорю за доходы, которые этот маленький бизнес дает государственному бюджету. Хотя 2,5 миллиарда рублей за прошлый год – вполне себе солидная сумма.
Национальная квота на производства сигарет – 30 миллиардов штук в год. (И это не касается сигарет для официального экспорта, потому что официальный экспорт никто квотами не ограничивает). А выкуривают белорусы из этой национальной квоты – 18 миллиардов штук, если считать совсем уже по гамбургскому счету.
И получается, что 12 миллиардов штук – лишние. А 12 миллиардов штук это 600 миллионов пачек. И вот если эти лишние 600 миллионов пачек продать на европейском рынке с очень большой скидкой, скажем даже по три евро за пачку, то получится больше, чем весь белорусский калийный экспорт в Китай.
Оно, конечно, в таком бизнесе всегда бывают дополнительные накладные расходы и непредвиденные потери. Ну так и калий в Китай сам себя не возит. А у сигарет, если с них не платить никаких пошлин, добавочная стоимость будет все-таки повыше.
И получается, что тихий семейный бизнес, он не совместим с великими геополитическими амбициями. Тут ведь как? Ты или честный контрабандист, или гигант мысли и отец многополярной демократии.
А ведь были времена, когда соседи относились к этому тихому бизнесу с полным взаимопониманием.
Telegram-канал «Письма к дочери»