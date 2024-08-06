ISW рассказал, зачем Кремль «устраняет» людей Шойгу 6.08.2024, 11:18

Аресты высокопоставленных чиновников в Минобороны РФ продолжатся.

В России 5 августа задержали руководителя парка «Патриот» Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО России генерал-майора Владимира Шестерова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские силовики сообщили кремлевскому изданию ТАСС, что подозревают Ахмедова и Шестерова в хищении более 40 миллионов рублей (примерно 471 000 долларов) при государственных закупках для парка, и предупредили, что в деле могут появиться дополнительные фигуранты.

Парк «Патриот» был личным проектом бывшего министра обороны России и нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, а недавно задержанный бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов контролировал строительство парка.

«Российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал несколько командных изменений в МО РФ, предположил, что недавно уволенный бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов, который, как сообщается, связан с Центром управления национальной обороной России, может стать следующим высокопоставленным чиновником МО, который будет арестован», – говорится в отчете.

С апреля 2024 года российские чиновники арестовали нескольких высокопоставленных чиновников российского оборонного ведомства по аналогичным обвинениям в коррупции.

Российские военные блогеры ранее предполагали, что аресты Иванова и других высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, связанных с Шойгу, могут свидетельствовать об уменьшении влияния Шойгу в Кремле, а также о желании Кремля «зачистить» старую гвардию от приближенных к Шойгу при новом руководстве Минобороны России.

Инсайдерский источник также заявил 5 августа, что начальник Главного бронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шестаков «покинет свою должность в ближайшее время».

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