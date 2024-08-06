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Что пообещал Шойгу Ирану

  • Леонид Невзлин
  • 6.08.2024, 11:20
  • 1,534
Что пообещал Шойгу Ирану
Леонид Невзлин

Израиль не будет проявлять излишнюю деликатность.

Информация The New York Times о возможных поставках российских систем ПВО Ирану особенно интересна на фоне апрельских событий. А именно ответа Израиля на попытку нанесения удара Ираном с использованием беспрецедентного количества ракет и беспилотников, который был отражен силами международной коалиции.

Израиль тогда атаковал системы иранской ПВО, прикрывающие один из ключевых ядерных объектов режима аятолл в Натанзе. При этом сам ядерный объект атаке не подвергался. Аналитики называли эту атаку сигналом для Тегерана, что Израиль может преодолеть иранскую оборону и нанести удары по самым чувствительным местам. Тогда эскалация прекратилась.

Вероятно, сейчас Шойгу привез в Иран варианты решения именно этой проблемы. Россия может обещать аятолле Хаменеи защиту самого ценного достижения его кровавого режима — возможности создания ядерной бомбы. В защите нуждаются и энергетические объекты, а также глубоководный порт, которые обеспечивают экономику Ирана. В мировых СМИ появлялась информация, что РФ уже поставила в Иран системы радиоэлектронной борьбы и даже ракеты «Искандер».

Бесконечно анонсируя «возмездие Израилю», в Тегеране, скорее всего, взвешивают риски эскалации и региональной войны для самих себя. И риски эти велики — в случае масштабной атаки Израиль не будет проявлять излишнюю деликатность.

Леонид Невзлин, Telegram

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