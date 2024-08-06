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В Гродно случился пожар в восьмиэтажке

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  • 6.08.2024, 11:41
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В Гродно случился пожар в восьмиэтажке

Спасли более 20 человек.

Около 1.36 6 августа гродненским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже восьмиэтажки на улице Белые Росы. Из окна квартиры на первом этаже выбивалось пламя, а в подъезде стоял плотный дым. Жильцы горящего жилья вышли самостоятельно, сообщили в МЧС.

Спасатели организовали эвакуацию жильцов. «С применением масок для защиты органов дыхания они спасли 8 человек, а по лестничным маршам эвакуировали 15 жильцов. Медицинская помощь им не потребовалась. Хозяина горевшей квартиры госпитализировали», — сообщили в МЧС.

Среди спасенных были трое детей, среди эвакуированных — четверо. Кроме того, на видео от МЧС заметно, как из подъезда выносят рыжего кота.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожены имущество в комнате и оконная рама, повреждено имущество в трех комнатах, закопчены стены, потолок в квартире и в подъезде жилого дома. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Кроме пожара на улице Белые Росы в Гродно, в тот же день вечером в доме на улице Домбровского была зафиксирована утечка газа.

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