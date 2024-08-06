Россия разрешила ввозить «шмурдяк» из Беларуси 6 6.08.2024, 11:55

2,276

Некоторые названия напитков копируют названия известных европейских вин.

Российские импортеры получили право ввозить вино с еще одного белорусского предприятия — Минского завода игристых вин. При этом названия напитков, указанные в декларациях соответствия, похожи на известные названия европейских вин, пишет РБК.

Как пишет издание, несколько российских импортеров с апреля по август 2024 года получили разрешение на ввоз в РФ продукции Минского завода игристых вин под наименованиями, похожими на известные названия европейских вин. Всего получено семь таких разрешений.

Кроме того, в сентябре 2023 года и в январе 2024 года российская компания «Югэксим» получала декларации на ввоз в РФ вина Bulgari Winery от этого же завода. На сайте импортера указано, что вина белорусские. При этом вино под аналогичным названием выпускает винодельня, расположенная в Молдове.

Напомним, ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель Путина Борис Титов назвал вина белорусского производства «шмурдяком»:

— Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище шмурдяк, — заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com