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Россия разрешила ввозить «шмурдяк» из Беларуси

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  • 6.08.2024, 11:55
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Россия разрешила ввозить «шмурдяк» из Беларуси

Некоторые названия напитков копируют названия известных европейских вин.

Российские импортеры получили право ввозить вино с еще одного белорусского предприятия — Минского завода игристых вин. При этом названия напитков, указанные в декларациях соответствия, похожи на известные названия европейских вин, пишет РБК.

Как пишет издание, несколько российских импортеров с апреля по август 2024 года получили разрешение на ввоз в РФ продукции Минского завода игристых вин под наименованиями, похожими на известные названия европейских вин. Всего получено семь таких разрешений.

Кроме того, в сентябре 2023 года и в январе 2024 года российская компания «Югэксим» получала декларации на ввоз в РФ вина Bulgari Winery от этого же завода. На сайте импортера указано, что вина белорусские. При этом вино под аналогичным названием выпускает винодельня, расположенная в Молдове.

Напомним, ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель Путина Борис Титов назвал вина белорусского производства «шмурдяком»:

— Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище шмурдяк, — заявил он.

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