закрыть
6 августа 2024, вторник, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о блокировке карт «по инициативе банка»

2
  • 6.08.2024, 12:08
  • 2,344
Белорусов предупредили о блокировке карт «по инициативе банка»

Кому грозит?

В пресс-службе «МТБанка» объявили о прекращении обязательств по договорам, заключённым с 2013 года и до настоящего времени. Это касается расчётных счетов, на которых за последние 12 месяцев не было активности. Аналогичная ситуация складывается с картами с нулевым балансом, отметили в «МТБанке». Они также подчеркнули, что если в течение 30 дней по счёту не произойдут транзакции, он будет заблокирован.

В соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Беларуси, банк вправе прекратить обязательства по договору об использовании платёжной карты в случаях, которые описаны ниже. Так, если в течение одного месяца, начиная с 5 августа, клиент не возобновит «движение денежных средств по неиспользуемому счёту», его заблокируют по «инициативе банка». Это касается следующих ситуаций:

• если не проводились транзакции в течение 12 месяцев и более с даты совершения последней операции по счёту (за исключением начисления процентов);

• если срок действия платёжных карточек, выпущенных к счёту, истёк 6 месяцев назад и более;

• если отсутствует действующий сопряжённый вклад (депозит) к счёту;

• если отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счётом;

• если отсутствует арест/ блокировка денежных средств на счету.

При этом в «МТБанке» подчеркнули, что счёт не заблокируют, если он является единственным действующим расчётным счётом клиента. В случае, если у белоруса все счета признают неиспользованными, банк не закроет счёт с наиболее поздней датой открытия.

«Если у клиента все счета, признанные неиспользованными, открыты в одну дату, то указанные счета также не будут закрыты», — отметили в пресс-службе «МТБанка».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров