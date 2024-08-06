Белорусов предупредили о блокировке карт «по инициативе банка» 2 6.08.2024, 12:08

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Кому грозит?

В пресс-службе «МТБанка» объявили о прекращении обязательств по договорам, заключённым с 2013 года и до настоящего времени. Это касается расчётных счетов, на которых за последние 12 месяцев не было активности. Аналогичная ситуация складывается с картами с нулевым балансом, отметили в «МТБанке». Они также подчеркнули, что если в течение 30 дней по счёту не произойдут транзакции, он будет заблокирован.

В соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Беларуси, банк вправе прекратить обязательства по договору об использовании платёжной карты в случаях, которые описаны ниже. Так, если в течение одного месяца, начиная с 5 августа, клиент не возобновит «движение денежных средств по неиспользуемому счёту», его заблокируют по «инициативе банка». Это касается следующих ситуаций:

• если не проводились транзакции в течение 12 месяцев и более с даты совершения последней операции по счёту (за исключением начисления процентов);

• если срок действия платёжных карточек, выпущенных к счёту, истёк 6 месяцев назад и более;

• если отсутствует действующий сопряжённый вклад (депозит) к счёту;

• если отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счётом;

• если отсутствует арест/ блокировка денежных средств на счету.

При этом в «МТБанке» подчеркнули, что счёт не заблокируют, если он является единственным действующим расчётным счётом клиента. В случае, если у белоруса все счета признают неиспользованными, банк не закроет счёт с наиболее поздней датой открытия.

«Если у клиента все счета, признанные неиспользованными, открыты в одну дату, то указанные счета также не будут закрыты», — отметили в пресс-службе «МТБанка».

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