В МИД РФ заявили, что Украина собиралась убить Путина и Белоусова 7 6.08.2024, 12:16

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И их якобы спас глава Пентагона.

В МИД РФ утверждают, что украинские спецслужбы якобы готовили покушение на российского диктатора Владимира Путина и главу минобороны Андрея Белоусова 28 июля.

Об этом сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

По его словам, убить Путина и Белоусова собирались во время военного парада в Санкт-Петербурге по случаю дня ВМФ РФ.

В то же время, каким образом все это могло быть реализовано, Рябков не рассказал.

Россияне также настаивают, что Путина и Белоусова спас глава Пентагона Ллойд Остин, которому они пожаловались на предполагаемые планы украинской стороны.

«За несколько дней до этого глава минобороны РФ Андрей Белоусов созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином и призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих планов», — говорится в сообщении.

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