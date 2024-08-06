Новым премьером Бангладеша может стать Нобелевский лауреат 1 6.08.2024, 12:29

Его называют «банкиром для бедняков».

Временным премьер-министром Бангладеш по желанию протестующих может стать Мухаммад Юнус – лауреат Нобелевской премии мира 2006 года. Он уже согласился, пишет Associated Press co ссылкой на одного из лидеров студенческого протеста.

Будучи экономистом, Юнус, которому сейчас 84 года, получил Нобелевскую премию за развитие системы микрокредитования в Бангладеш. Он основал банк Grameen, который выдаёт микросубсидии под невысокий процент, что позволяет выживать многим бангладешцам. Юнус получил прозвище «банкир для бедняков», пишет «Радио Свобода».

После получения премии Юнус заявил о планах участвовать в политике Бангладеш. Со временем он отказался от идеи основать собственную партию, но продолжил политическую активность и занял оппозиционную сторону.

В январе 2024 года Юнуса приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение трудового законодательства. Он не признал вину и называл своё преследование политическим.

Лидеры протестов призвали поскорее распустить парламент и назначить выборы, пообещав выдвинуть ещё несколько кандидатур во временное правительство. Также они заявили, что не примут правительство, назначенное военными.

5 августа на фоне протестов, в ходе которых за несколько недель погибли около трёхсот человек, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на военном вертолёте. Тогда же начальник армии Бангладеш Уокер-уз-Заман встретился с лидерами политических партий и ведущими преподавателями, после чего заявил, что будет сформировано временное правительство.

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