В минском магазине детей досматривали без присутствия родителей 6.08.2024, 12:41

Мать одной из девочек устроила «разборки».

Белоруска опубликовала в TikTok ролик с «разборками» с сотрудницей магазина Fix Price в Минске. Конфликт произошел из-за того, что у детей блогерши на кассе проверили сумки, что она считает недопустимым. Правда, многие комментаторы с ней не согласились, отметив, что в такой проверке нет ничего страшного, ведь в магазинах сейчас «очень много воруют», пишет zerkalo.io.

Женщина разместила видео, которое было снято в магазине Fix Price в столичном микрорайоне Лошица. На ролике люди за кадром просят у женщины в розовом костюме (видимо, сотрудницы магазина) назвать свою фамилию, также они требовали ответить, почему она брала у детей сумки на проверку.

— Они себя вели плохо, взяли что-то лишнее, вы заподозрили что-то? — спрашивает за кадром женский голос.

— Значит, да, — ответила женщина в розовом костюме.

— У вас камера висит, идите посмотрите камеру, прежде, чем лезть в сумку к кому-то. Вы знаете, что должны были это делать при милиции? — говорят за кадром.

@photoholst.by #фикспрайс #фикспрайсминск ♬ оригинальный звук - photoholst.by #фикспрайсбеларусь Страна должна знать героев в лицо. Этот человек, без беджика и формы, говорит проверяет сумки у всех. Но остановила она беззащитных(несовершеннолетних) детей, которые оплатили свою покупку и собирались уходить. Она нанесла психологический стресс детям ! Она не вправе была без законных представителей производить такой обыск! Они просто зашли и курили девательную резинку #рекомендации

Через несколько дней тиктокерша выложила еще один ролик, в нем она объяснила, «как было все на самом деле»:

— Дети пришли в Fix Price, купили жевательную резинку. После того как они отошли от кассы, им перегородила путь женщина в розовом костюме, и сказала: «Проверка сумок». Они испугали и открыли сумки. В этот момент я как раз звонила дочери и она не ответила, потом она мне перезвонила и все рассказала.

Девочка сказала маме, что они испугались незнакомой женщины, которая подошла к ним в магазине и без объяснения причин попросила показать содержимое сумок. Дети выполнили ее просьбу, после чего вышли из магазина. Также женщина пояснила, что речь не идет о больших рюкзаках, по ее словам, у ребят были маленькие сумочки, в которых умещаются лишь мобильник и деньги.

Блогерша рассказала, что при их визите в Fix Price сотрудница магазина толком так и не объяснила причину досмотра вещей детей и не извинилась. Автор видео оставила запись в книге отзывов магазина, а также позвонила в главный офис Fix Price.

— Оказывается, несовершеннолетних детей может остановить незнакомая тетя (без формы, бейджика) и начать досматривать личные вещи. Это очень грустно, что в комментариях некоторые писали, мол, все дети воры. Нет, это не так, у нас очень много хороших людей. <…> Видео в TikTok не было бы, если бы было все по закону и тетя не ушла с надменным видом и не извинившись.

@photoholst.by Безнаказанность и хамство по отношению к другим людям должны быть наказуемы. Если вы готовы терпеть такое отшошение, то пооходите мимо и глотайте . Я буду говорить. Почему я должна терпеть клевету , если я не виновна . Странно … Потому что воруют в магазинах - ну да , только я не ворую . Я покупаю ♬ оригинальный звук - photoholst.by

В комментариях под двумя роликами пользователи начали спорить. Многие считали, что проверять сумки у покупателей это нормально — мол, уж очень много воровства в последнее время. Но были люди с противоположным мнением, которые считают, что так делать нельзя.

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