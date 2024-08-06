закрыть
6 августа 2024, вторник, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском магазине детей досматривали без присутствия родителей

  • 6.08.2024, 12:41
В минском магазине детей досматривали без присутствия родителей

Мать одной из девочек устроила «разборки».

Белоруска опубликовала в TikTok ролик с «разборками» с сотрудницей магазина Fix Price в Минске. Конфликт произошел из-за того, что у детей блогерши на кассе проверили сумки, что она считает недопустимым. Правда, многие комментаторы с ней не согласились, отметив, что в такой проверке нет ничего страшного, ведь в магазинах сейчас «очень много воруют», пишет zerkalo.io.

Женщина разместила видео, которое было снято в магазине Fix Price в столичном микрорайоне Лошица. На ролике люди за кадром просят у женщины в розовом костюме (видимо, сотрудницы магазина) назвать свою фамилию, также они требовали ответить, почему она брала у детей сумки на проверку.

— Они себя вели плохо, взяли что-то лишнее, вы заподозрили что-то? — спрашивает за кадром женский голос.

— Значит, да, — ответила женщина в розовом костюме.

— У вас камера висит, идите посмотрите камеру, прежде, чем лезть в сумку к кому-то. Вы знаете, что должны были это делать при милиции? — говорят за кадром.

@photoholst.by #фикспрайс #фикспрайсминск #фикспрайсбеларусь Страна должна знать героев в лицо. Этот человек, без беджика и формы, говорит проверяет сумки у всех. Но остановила она беззащитных(несовершеннолетних) детей, которые оплатили свою покупку и собирались уходить. Она нанесла психологический стресс детям ! Она не вправе была без законных представителей производить такой обыск! Они просто зашли и курили девательную резинку #рекомендации ♬ оригинальный звук - photoholst.by

Через несколько дней тиктокерша выложила еще один ролик, в нем она объяснила, «как было все на самом деле»:

— Дети пришли в Fix Price, купили жевательную резинку. После того как они отошли от кассы, им перегородила путь женщина в розовом костюме, и сказала: «Проверка сумок». Они испугали и открыли сумки. В этот момент я как раз звонила дочери и она не ответила, потом она мне перезвонила и все рассказала.

Девочка сказала маме, что они испугались незнакомой женщины, которая подошла к ним в магазине и без объяснения причин попросила показать содержимое сумок. Дети выполнили ее просьбу, после чего вышли из магазина. Также женщина пояснила, что речь не идет о больших рюкзаках, по ее словам, у ребят были маленькие сумочки, в которых умещаются лишь мобильник и деньги.

Блогерша рассказала, что при их визите в Fix Price сотрудница магазина толком так и не объяснила причину досмотра вещей детей и не извинилась. Автор видео оставила запись в книге отзывов магазина, а также позвонила в главный офис Fix Price.

— Оказывается, несовершеннолетних детей может остановить незнакомая тетя (без формы, бейджика) и начать досматривать личные вещи. Это очень грустно, что в комментариях некоторые писали, мол, все дети воры. Нет, это не так, у нас очень много хороших людей. <…> Видео в TikTok не было бы, если бы было все по закону и тетя не ушла с надменным видом и не извинившись.

@photoholst.by

Безнаказанность и хамство по отношению к другим людям должны быть наказуемы. Если вы готовы терпеть такое отшошение, то пооходите мимо и глотайте . Я буду говорить. Почему я должна терпеть клевету , если я не виновна . Странно … Потому что воруют в магазинах - ну да , только я не ворую . Я покупаю

♬ оригинальный звук - photoholst.by

В комментариях под двумя роликами пользователи начали спорить. Многие считали, что проверять сумки у покупателей это нормально — мол, уж очень много воровства в последнее время. Но были люди с противоположным мнением, которые считают, что так делать нельзя.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров