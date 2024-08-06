Школьная форма покажется родителям только «цветочками» 6.08.2024, 13:12

Дальше будут «ягодки».

Наталья Кочанова озаботилась ценами на школьную форму. По ее словам, для старшеклассников они должны быть более демократичными, чем на одежду для взрослых людей, пишет «Салiдарнасць».

Чиновница объяснила ценовой разброс на школьную форму тем, что «одно швейное предприятие выпускает продукцию по демократичным ценам, другое — более дорогого сегмента, а третье производит продукцию по доступным ценам, но она представлена не во всех магазинах».

Зачастую проблема с ассортиментом есть в регионах, признала Кочанова. Об этой проблеме говорит и депутат верхней палаты парламента Ирина Левкович:

— Те точечные проблемы и недоработки, которые мы периодически обнаруживаем в магазинах в регионах, оперативно решаются совместными усилиями членов Совета Республики, которые проводят мониторинги, и представителями исполнительной власти на местах. Это точечное отсутствие либо размерно-ростовочной шкалы, либо какой-либо из моделей. Да, иногда не устраивает ценовой диапазон.

Тем, кто по какой-то причине решит умилиться из-за такой заботы чиновников, стоит задаться вопросом: а стоили ли вообще городить весь этот огород с обязательной школьной формой?

Ведь по сути это классический пример ситуации, когда чиновники сперва на ровном месте создают себе и людям проблему, а потом ее дружно решают. И как решают!

Оцените состав участников совещания, на котором Кочанова говорила о ценах на форму для учеников старших классов: помимо чиновницы — министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, министр образования Андрей Иванец, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, члены Совета Республики Ирина Левкович и Владислав Татаринович, руководители организаций торговли и производителей легпрома.

Но, судя по откровениям профильных чиновников, вопросы цен и ассортимента многим родителям вскоре могут показаться «цветочками». О «ягодках» недавно рассказала глава «Беллегпрома»:

— Мы обсудили и посчитали возможным предложить родителям собрать для своих сыновей и дочек школьного возраста общий по цветовой гамме образ, но с отличающимся набором ассортиментных позиций.

Отдельное предложение касается шевронов с госсимволикой. Они могут приобретаться отдельно и нашиваться на одежду ребенка, тем самым помогая мальчику или девочке с детства чувствовать свою принадлежность к родной стране, испытывать гордость за нее.

При этом Лугина подчеркнула, что «мы не навязываем». Мол, реализация задумки — на усмотрение родителей. И тут же добавила, не оставив сомнений в том, как власти отнесутся к этому самому усмотрению родителей:

— Но я считаю, что это положительный опыт в русле общего тренда, когда общество через школьную форму консолидирует позитивные наработки из прошлого.

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