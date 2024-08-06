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Гордон анонсировал важное событие, которое изменит весь ход войны

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  • 6.08.2024, 13:28
  • 9,546
Гордон анонсировал важное событие, которое изменит весь ход войны
Дмитрий Гордон

Украина стоит на пороге больших изменений.

У Украины впереди очень хороший отрезок времени, заявил журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон во время совместного стрима с Василием Головановым, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«Насколько мне стало известно, в ближайшее время США, а за ними и Европа разрешат Украине бить дальнобойными ракетами по территории России. Это вопрос нескольких дней, может быть, пары недель», – сказал Гордон.

Затем журналист еще раз подчеркнул, что долгожданное разрешение на удары по территории РФ будет дано Украине официально. Более того, стоит помнить, что близится 5 ноября – день выборов президента США, а это означает, что всевозможных разрешений от Запада будет становиться все больше и больше, добавил эксперт.

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