The Times: Румынская авиабаза «Михай-Когэлничану» станет крупнейшей базой НАТО в Европе 6.08.2024, 13:55

Превзойдет базу «Рамштайн» в Германии.

На востоке Румынии продолжаются работы по превращению аэродрома советских времен в крупнейшую военную базу НАТО в Европе. Расширение Румынией авиабазы «Михай-Когэлничану», расположенной всего в 97 км от границы с Украиной, было осуждено Россией как вопиющий пример агрессии со стороны НАТО, отмечает газета The Times (перевод — zn.ua.

«Чем ближе она к границам России, тем больше вероятность того, что она станет одной из первых целей для ответных ударов», — предупредил в начале этого года Андрей Климов, депутат Государственной думы России.

Стремление Румынии усилить свою оборону можно понять как ответ на враждебность России. Только на прошлой неделе на румынской территории были обнаружены обломки трех дронов Shahed 136, что заставило НАТО усилить патрулирование истребителей вдоль границы.

Когда десять лет назад впервые обсуждался вопрос создания большого объекта НАТО менее чем в 400 км от Крыма, существовала определенная обеспокоенность, говорит Бен Ходжес, американский генерал в отставке и один из сторонников такого проекта в то время.

«Страны, которые ближе всего расположены к России и находились под российским влиянием, понимают, что стоит на кону. Решение об усилении базы является заявлением о том, что Россия не будет указывать нам, что мы можем, а что не можем делать», — считает Ходжес.

Авиабаза «Михай-Когэлничану» на востоке Румынии превзойдет базу «Рамштайн» в Германии и станет крупнейшей базой НАТО в Европе, вдвое большей, чем немецкий гарнизон. Стратегически расположенная за пределами Констанцы, главного порта Румынии, авиабаза уже служит штаб-квартирой для миссий НАТО по воздушному патрулированию над Черным морем.

На эту авиабазу прибыли два американских самолета B-52 в прошлом месяце, это тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение.

«Превращение авиабазы «Михай-Когэлничану» в крепость НАТО, которая может принять 10 тысяч военнослужащих и ядерные бомбардировщики США, изначально было задумано как ответ на российские нападения на Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году, но проект приобрел дополнительное значение после полномасштабного в Украину в 2022 году», — пишет газета.

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