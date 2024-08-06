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Борьба двух эмоций

  • Аббас Галлямов
  • 6.08.2024, 14:08
Борьба двух эмоций

Опозоренное руководство иранских спецслужб кричит о скорейшем ответном ударе.

Итак, КСИР признал, что Хания был убит с использованием ракеты малой дальности, выпущенной буквально из-за угла. Получается, что внутри страны работала израильская агентура: кто-то отследил перемещения лидера ХАМАС, кто-то организовал пуск. При этом очевидно, что Хания был одним из самых охраняемых иранскими спецслужбами персонажей. Если они не уберегли его, то кого они не уберегут в следующий раз? И как в этой ситуации начинать войну?

Сейчас у них там разворачивается борьба двух эмоций и двух дискурсов. Опозоренное руководство КСИР и прочих спецслужб кричит о скорейшем ответном ударе, надеясь этим криком заглушить вопрос о собственной компетентности и лояльности. Аятоллы медленно надуваются – то ли от негодования, то ли от недоумения, – а скорее и от того, и от другого вместе, а умеренные подзуживают последних – да и себя тоже. Например, один из самых влиятельных иранских политических комментаторов Хешматолла Фалахатпишех, ранее возглавлявший в иранском парламенте комитет по международным отношениям, прямо сказал, что самое главное сейчас – это найти «крота», а для этого надо «не позволить горячим головам запустить радикальный сценарий, который позволит им избежать ответственности за случившееся».

Один из видных представителей реформистского лагеря Джавад Эмам прямо обратился к новому президенту – который, напомню, представляет то же самое крыло иранского политического спектра, – призвав его, ни много ни мало, к реорганизации силового блока и ликвидации структур, которые дублируют друг друга.

Вообще-то, сразу после происшествия сторонники Пезешкиана бросились утверждать, что атака была направлена именно против нового президента – с тем, чтобы ослабить его позиции прямо на входе. Дескать, Израиль мог убить Ханию во время его майского визита, но почему-то не стал это делать; вместо этого он нанёс удар только после того, как власть и ответственность легли на плечи свежеизбранного президента. Судя по тому, что происходит сейчас, реформисты начинают чувствовать себя более уверенно. Они готовы переходить от обороны к нападению: если изначально представители этого лагеря просто пытались доказать, что они вовсе не «полезные идиоты Израиля» и «примиренцы», а его враги, которых он пытается ослабить, то сейчас, осмелев, они критикуют силовиков – причём, что очень важно, делают это с «патриотических» позиций.

Эмоционально верховный лидер, наверное, на стороне людей в погонах (хотя бог его знает, пользуясь ростом протеста они в последние годы сильно потеснили мулл и даже некоторым образом превратили рахбара в своего заложника), но его не может не тревожить вопрос об их эффективности. Слишком уж очевидным доказательством наличия серьезных проблем в этой сфере стало убийство Хании.

Аббас Галлямов, Telegram

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