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Преемника Lamborghini Huracan показали на первых официальных фото и видео

  • 6.08.2024, 14:17
  • 1,168
Преемника Lamborghini Huracan показали на первых официальных фото и видео

Что о нем известно?

Обнародованы первые официальные тизеры Lamborghini Temerario. Преемника модели Huracan презентуют 16 августа на шоу ретроавто в Калифорнии, а пока на Youtube-канале Lamborghini появилось видео с суперкаром.

На тизерах можно разглядеть заднюю часть авто и его цифровой щиток приборов. Ранее новый Lamborghini Temerario видели во время тестов в камуфляже, что позволило увидеть его силуэт и широкое сопло выхлопной системы, расположенное довольно высоко. Ожидается, что дизайн выполнят в духе старшего купе Lamborghini Revuelto.

Кроме того, показали двигатель Lamborghini Temerario. Суперкар получит высокооборотный 4,0-литровый V8 твин-турбо, который развивает 800 л. с. и 730 Н∙м и раскручивается до 10 000 об/мин. В тандеме с ним будут работать сразу три электромотора, а суммарная отдача гибридной установки превысит 900 сил.

Суперкар Lamborghini Temerario сохранит роботизированную КПП с двумя сцеплениями и полный привод. За замедление будут отвечать карбоново-керамические тормоза.

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