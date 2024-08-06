В украинской разведке прокомментировали заход ВСУ в Курскую область РФ

В украинской разведке прокомментировали заход ВСУ в Курскую область РФ4
- 6.08.2024, 14:18
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ГУР рассказало о важной детали.
В украинской военной разведке отказались комментировать тему «прорыва» в Курской области РФ. Однако, как сообщил NV источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в этих действиях точно не задействованы бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.
Утром 6 августа российские ресурсы и местные власти страны-агрессора сообщили о пограничных боях, которые идут в Курской области РФ возле российских сел Куриловка и Гончаровка.
В публичном доступе появились фото бронированной техники, в частности автомобиля Humvee с характерной для ВСУ тактической маркировкой в виде треугольника. Telegram-каналы россиян сообщали, что якобы именно эта техника и применялась на границе с РФ.