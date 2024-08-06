Хунта Мьянмы попросила военную помощь у России 5 6.08.2024, 14:26

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В стране идет гражданская война.

Председатель крупнейшей в Мьянме Союзной партии солидарности и развития Кхин Йи призвал Россию признать вооруженный конфликт в стране «терроризмом» и помочь военной хунте уничтожить сторонников правительства, свергнутого в 2021 году, пишет The Moscow Times.

«То, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», — заявил Кхин Йи в интервью росСМИ.

Верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует происходящее в Мьянме как гражданскую войну. Однако Кхин Йи утверждает, что вооруженные сторонники свергнутого правительства угрожают не пришедшей к власти хунте, а мирному населению.

Он отметил, что в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные». В связи с этим Кхин Йи попросил Россию «изучить правду» о происходящем в Мьянме и поддержать ее нынешние власти.

В июне 2024 года Союзная партия солидарности и развития подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Кхин Йи отметил, что вместе они планируют бороться с терроризмом, западным «неоколониализмом» и санкциями.

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