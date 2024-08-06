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В характеристики бюджетников начали вносить данные о наличии апостиля диплома

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  • 6.08.2024, 14:26
  • 2,390
В характеристики бюджетников начали вносить данные о наличии апостиля диплома

Информацию передает Минобразования.

«Характеристика» находится в личном деле работника государственного учреждения, которое ведется в отделе кадров. Плохие записи в этом деле могут осложнить карьерный рост или переход на другое предприятие.

Как говорят собеседники «Нашай Нівы», которым пришлось столкнуться с новой практикой, с недавнего времени в характеристики постоянно вносится информация об апостилировании дипломов — Минобразования, вероятно, передает эту информацию на предприятия.

«По крайней мере мой отдел кадров узнал об апостилировании без информирования с моей стороны. Пенсионер-кагэбист, которого поставили начальником идеологии и кадров, провел со мной типа «профилактической беседы» на предмет того, куда я намылился, что мне не нравится, и так далее. Также дали понять, что работник, который не планирует связывать жизнь с Беларусью — о чем им говорит факт апостилирования, — не будет продвигаться по карьерной лестнице», — сказал сотрудник государственного предприятия.

Ту же информацию подтверждают медики, которые апостилировали свои дипломы, но работают в Беларуси.

Наличие апостиля для врачей считается негативным фактором.

«Дали понять, что если я высказал хотя бы теоретическое намерение уехать, то условия работы будут ужесточены — будут приоритетно распределять на те смены, которые считаются сложными и в обычном порядке берутся поочередно всеми сотрудниками», — добавил медик из государственной больницы.

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