В характеристики бюджетников начали вносить данные о наличии апостиля диплома

В характеристики бюджетников начали вносить данные о наличии апостиля диплома2
- 6.08.2024, 14:26
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Информацию передает Минобразования.
«Характеристика» находится в личном деле работника государственного учреждения, которое ведется в отделе кадров. Плохие записи в этом деле могут осложнить карьерный рост или переход на другое предприятие.
Как говорят собеседники «Нашай Нівы», которым пришлось столкнуться с новой практикой, с недавнего времени в характеристики постоянно вносится информация об апостилировании дипломов — Минобразования, вероятно, передает эту информацию на предприятия.
«По крайней мере мой отдел кадров узнал об апостилировании без информирования с моей стороны. Пенсионер-кагэбист, которого поставили начальником идеологии и кадров, провел со мной типа «профилактической беседы» на предмет того, куда я намылился, что мне не нравится, и так далее. Также дали понять, что работник, который не планирует связывать жизнь с Беларусью — о чем им говорит факт апостилирования, — не будет продвигаться по карьерной лестнице», — сказал сотрудник государственного предприятия.
Ту же информацию подтверждают медики, которые апостилировали свои дипломы, но работают в Беларуси.
Наличие апостиля для врачей считается негативным фактором.
«Дали понять, что если я высказал хотя бы теоретическое намерение уехать, то условия работы будут ужесточены — будут приоритетно распределять на те смены, которые считаются сложными и в обычном порядке берутся поочередно всеми сотрудниками», — добавил медик из государственной больницы.