Варшава рассказала, что будет с легковыми авто на белорусских номерах, въезжающими в Польшу
- 6.08.2024, 14:35
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Замглавы МИД Польши Анджей Шейна в эфире «Польского радио» рассказал, что будет с легковыми автомобилями на белорусских номерах, въезжающими на польскую территорию.
— Мы не хотим, чтобы санкции, которые должны затронуть представителей белорусского режима, коснулись простых граждан, которых большинство. Это люди, которые хотят жить в демократической стране и быть частью западного общества, — заявил дипломат о решении Варшавы не блокировать границу для белорусских авто.
Напомним, что этим летом Латвия, Литва и Эстония в рамках санкционных решений ЕС запретили въезд на свою территорию на автомобилях с белорусскими регистрационными номерами. Въезд в Польшу разрешен при условии, что в салоне находится владелец авто.