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Варшава рассказала, что будет с легковыми авто на белорусских номерах, въезжающими в Польшу

  • 6.08.2024, 14:35
  • 3,156
Варшава рассказала, что будет с легковыми авто на белорусских номерах, въезжающими в Польшу

Эта новость многих порадует.

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна в эфире «Польского радио» рассказал, что будет с легковыми автомобилями на белорусских номерах, въезжающими на польскую территорию.

— Мы не хотим, чтобы санкции, которые должны затронуть представителей белорусского режима, коснулись простых граждан, которых большинство. Это люди, которые хотят жить в демократической стране и быть частью западного общества, — заявил дипломат о решении Варшавы не блокировать границу для белорусских авто.

Напомним, что этим летом Латвия, Литва и Эстония в рамках санкционных решений ЕС запретили въезд на свою территорию на автомобилях с белорусскими регистрационными номерами. Въезд в Польшу разрешен при условии, что в салоне находится владелец авто.

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