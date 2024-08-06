Варшава рассказала, что будет с легковыми авто на белорусских номерах, въезжающими в Польшу 6.08.2024, 14:35

3,156

Эта новость многих порадует.

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна в эфире «Польского радио» рассказал, что будет с легковыми автомобилями на белорусских номерах, въезжающими на польскую территорию.

— Мы не хотим, чтобы санкции, которые должны затронуть представителей белорусского режима, коснулись простых граждан, которых большинство. Это люди, которые хотят жить в демократической стране и быть частью западного общества, — заявил дипломат о решении Варшавы не блокировать границу для белорусских авто.

Напомним, что этим летом Латвия, Литва и Эстония в рамках санкционных решений ЕС запретили въезд на свою территорию на автомобилях с белорусскими регистрационными номерами. Въезд в Польшу разрешен при условии, что в салоне находится владелец авто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com