Действительно ли Украина хотела ликвидировать Путина на параде?5
- 6.08.2024, 14:48
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Ответ ГУР.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали полной ложью сообщение МИД РФ, что украинские спецслужбы якобы собирались убить диктатора Путина и российского министра обороны Андрея Белоусова 28 июля этого года.
«Никакой правды в этом сообщении нет», — заявил источник New Voice в украинской военной разведке.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил пропагандистским СМИ, что покушение на Путина и Белоусова должно было произойти во время военного парада в Санкт-Петербурге. Однако, каким образом это должно было быть сделано, чиновник не рассказал.
В РФ также настаивают, что Путина и Белоусова спас глава Пентагона Ллойд Остин, которому российский министр пожаловался на вероятные планы украинской стороны.
«За несколько дней до этого глава минобороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих планов», — говорится в сообщении российских пропагандистов.
Согласно информации источников издания в ГУР, звонок Белоусова Ллойду действительно имел место, однако, о чем именно шла речь, в отечественной военной разведке не уточнили.