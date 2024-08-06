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Действительно ли Украина хотела ликвидировать Путина на параде?

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  • 6.08.2024, 14:48
  • 2,934
Действительно ли Украина хотела ликвидировать Путина на параде?

Ответ ГУР.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали полной ложью сообщение МИД РФ, что украинские спецслужбы якобы собирались убить диктатора Путина и российского министра обороны Андрея Белоусова 28 июля этого года.

«Никакой правды в этом сообщении нет», — заявил источник New Voice в украинской военной разведке.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил пропагандистским СМИ, что покушение на Путина и Белоусова должно было произойти во время военного парада в Санкт-Петербурге. Однако, каким образом это должно было быть сделано, чиновник не рассказал.

В РФ также настаивают, что Путина и Белоусова спас глава Пентагона Ллойд Остин, которому российский министр пожаловался на вероятные планы украинской стороны.

«За несколько дней до этого глава минобороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих планов», — говорится в сообщении российских пропагандистов.

Согласно информации источников издания в ГУР, звонок Белоусова Ллойду действительно имел место, однако, о чем именно шла речь, в отечественной военной разведке не уточнили.

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