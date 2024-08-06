В очереди на погранпереходе «Брест» стоит 60 автобусов 6.08.2024, 14:54

В Каменном Логе - пять .

Госпогранкомитет рассказал, что с очередями на границе по состоянию на 14:00. Так на границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» по состоянию на 14:00 во вторник стоит 60 автобусов и 350 легковушек. Вечером в воскресенье было 80 автобусов, сегодня в 8 — 55 автобусов и 400 легковушек.

В «Каменном Логе» перед зоной ожидания стоят 5 автобусов и 170 легковушек (вечером в воскресенье было 23 автобуса, сегодня утром — 9).

В Беняконях — 80 легковушек (в 8 утра было 90). Очередей из автобусов нет.

В Григоровщине на латвийской границе очереди из автобусов и легковушек нет.

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