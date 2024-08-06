От России шарахаются Telegram-канал «СерпомПо»

6.08.2024, 14:58

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Уходит Армения.

Армения вновь игнорирует мероприятие ОДКБ – на сей раз она пропустит учения «Кобальт-2024» в Новосибирске. Это событие – повод еще раз окинуть взглядом «постсоветское пространство», результаты того, что получилось в результате 25 лет правления Путина и его группы.

Итоги очевидны – Россия осталась одна.

Не осталось никого, кто следовал бы «в фарватере» нашей страны, признавая лидерство, основанное на успешной модели развития, экономических и политических перспективах.

Есть лишь одна «рыба-прилипала» - Лукашенко. Именно Лукашенко, не Беларусь. Страна после него пойдет в Европу.

Могло ли получиться иначе? После четверти века правления Путина можно твердо сказать – нет. Альтернативы не было. Режим, созданный на обогащении «группы друзей и сослуживцев», проведший приватизацию государства и оскотинивание общества, мог закончить только таким итогом, который получился сегодня.

Никому он не может служить примером, все от него шарахаются, а его военные авантюры производят пугающее впечатление. Никто не хочет быть их заложником. И все в постсоветских странах понимают, что с уходом Путина эта гнилая пародийная система «повесит бутсы на гвоздь» навсегда.

Придут другие времена, и России придется жить по-новому. Это неизбежно. Пока же черта под «постсоветским пространством», каким оно виделось в начале новой России в начале 90-х, подведена навсегда. Возврата к прошлому не будет.

Telegram-канал «СерпомПо»

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