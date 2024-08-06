Россиян пересадят на старые китайские автомобили 8 6.08.2024, 15:14

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В Китае около 10 миллионов лишних автомобилей с пробегом.

Несколько лет назад это было трудно представить, но рост цен на автомобили и ограниченный выбор привел к тому, что россияне заинтересовались подержанными китайскими машинами. В Россию начали ввозить автомобили с пробегом из Китая – раньше такого почти не было, это новое явление для рынка, сообщил исполнительный директор компании «Автостат» Сергей Удалов. По итогам июля Китай занял четвертое место по импорту автомобилей с пробегом после Японии, Южной Кореи и Беларуси: на него пришлось 4% из 36 880 ввезенных в страну автомобилей старше трех лет – столько же, сколько у Кыргызстана. Зато былых лидеров по ввозу подержанных автомобилей нет – резко упал ввоз через Кыргызстан, Армению и Казахстан, пишет The Moscow Times.

Примерно 1200 машин за месяц – это совсем немного, но больше, чем, например, в июле было импортировано электромобилей.

Иномарки теперь почти все китайские (в июле на долю Китая пришлось 92% из 81 240 ввезенных машин), к тому же машины сильно подорожали из-за повышения утилизационного сбора и трудностей в платежах и логистике. Скоро импортные автомобили подорожают еще: с октября утильсбор снова повысят в несколько раз. Доступность автомобилей в России (цена в пересчете на среднюю зарплату) достигла исторического минимума.

Ввоз машин с пробегом через страны Евразийского союза падает на фоне резкого снижения независимого импорта после введения новых правил взимания утилизационного сбора. Параллельный импорт из стран ЕАЭС практически сходит на нет, указывают эксперты «Автостата». Помимо общего повышения утильсбора в среднем в 1,7-3 раза для юрлиц с августа 2023 г., прошлой осенью и весной Минпромторг и правительство утвердили новые правила расчета и уплаты этого сбора, которые сделали такие поставки автомобилей невыгодными.

Сначала значительная часть машин оттуда из-за местных особенностей оформления перестала подходить под критерии автомобилей для личного пользования. Потом российские власти потребовали доплачивать то, что удавалось сэкономить на разнице таможенных тарифов и правил. Раньше юридические лица могли ввозить автомобили из этих стран, уплачивая таможенные платежи и сборы по их правилам. Это позволяло сэкономить до трети стоимости автомобиля как из-за возможности занизить таможенную стоимость (по оценкам торговых компаний более 50% автомобилей в Кыргызстане растаможивались по заниженной цене), так и на более низких ставках таможенных сборов, НДС и акцизов.

Теперь же вся разница учитывается и включается в утильсбор. А электромобили вообще фактически запрещено растаможивать через ЕАЭС по местным льготным ставкам. Это обрушило их ввоз и продажи в России: по данным «Автостата» в июле было продано немногим более 1000 электромобилей, тогда как в марте, до новых правил утильсбора, продавалось почти 2000 машин.

После закрытия этих лазеек напрямую в Россию поехала часть автомобилей, которые раньше ввозились через Кыргызстан, знает владелец автоторговой компании, специализирующейся на параллельном импорте. Но кроме того, на фоне роста цен на автомобили в России и вымывания с рынка подержанных автомобилей дешевых вариантов, покупатели обратили внимание на китайские машины с пробегом, продолжает он. Если в России сейчас автомобили дешевеют очень медленно и 3-5 летние машины можно сейчас продать дороже, чем за них было заплачено при покупке, то в Китае стоимость автомобиля трех лет падает не менее чем на 40%, объясняет собеседник The Moscow Times.

По его словам, если раньше эксперименты по вывозу автомобилей с пробегом из Китая проводили дилеры, то есть юрлица, то сейчас такие машины покупают физлица, которые могут рассчитывать на льготный утильсбор — немногим более 5000 рублей за автомобиль с пробегом, тогда как юрлица должны платить за самую массовую категорию автомобилей с двигателем от 1 до 2 литра 300 600 рублей за новый автомобиль и 528 000 за автомобиль с пробегом. Кроме того, физлицам не нужно устанавливать на автомобиль систему Глонасс – а это еще более 70 000 руб., объяснял президент ассоциации Российские автодилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его компания «БН-Моторс» в прошлом году ввезла из Китая несколько десятков автомобилей с пробегом известных массовых брендов — Chery, Haval, Geely.

В Китае около 10 млн лишних автомобилей с пробегом, правительство дает дилерам субсидии на экспорт, так что китайские предприниматели заинтересованы в выходе на такой большой рынок как Россия, объяснял Подщеколдин.

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