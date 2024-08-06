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Neue Zürcher Zeitung: После войны Россию ждет катастрофа

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  • 6.08.2024, 15:42
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Neue Zürcher Zeitung: После войны Россию ждет катастрофа

СМИ узнали, что Кремль скрывает от россиян.

Война с Украиной оставит после себя легионы сломленных людей и опустошит государственную казну России после почти двух с половиной лет изнурительных военных действий, пишет влиятельное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Цена будет заплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут передаваться из поколения в поколение.

«Помимо прямых затрат на военное противостояние и ущерба от санкций, есть еще затраты на погибших и раненых. Это просто кошмар. Покалеченные солдаты, поврежденная экономика - потери будут ужасающими для России», - пишет издание.

Журналисты обращают внимание, что война в Украине наносит значительный экономический ущерб России из-за расходов на поддержку военнослужащих. РФ не готова к огромным затратам на долгосрочную помощь раненым солдатам и семьям погибших. Расходы на медицинское обслуживание и выплаты ветеранам могут достичь 660 миллиардов рублей в год, что составляет около 2% бюджета на 2024 год.

Сокращение числа больниц и недостаток специализированных госпиталей осложняют ситуацию. Вероятность недофинансирования психиатрической помощи высока, что может привести к серьезным социальным последствиям, включая безработицу и зависимость среди ветеранов. Проблемы с финансированием и ресурсами угрожают адекватной медицинской поддержке для ветеранов и граждан.

В ноябре 1989 года до 60 процентов советских ветеранов войны в Афганистане страдали от алкоголизма или наркомании. Чеченские войны имели серьезные и дорогостоящие последствия и в других отношениях: в середине 2000-х годов около 100 000 ветеранов находились в тюрьме.

Учитывая прецеденты, созданные в войнах в Афганистане и Чечне, где психиатрическая помощь игнорировалась или оставалась сильно недофинансированной, есть вероятность, что это повторится и после войны с Украиной.

Если подводить итог, имеющиеся цифры показывают, какое огромное бремя конфликта с Украиной ляжет на Россию, когда оружие будет сложено.

Лечение посттравматических стрессовых расстройств, уход за физически ранеными солдатами и поддержка их семей станут одной из главных статей бюджета в ближайшие десятилетия и могут быть политически уязвимым местом Кремля, если он не сможет оправдать ожидания ветеранов и их семей.

В долгосрочной перспективе увеличение расходов в сочетании с нестабильными доходами заставит российское государство принимать непростые решения.

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