Военный аналитик: «Красные линии» Путина фактически остались не более чем «хотелками» 6.08.2024, 15:53

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С передачей Украине F-16 перейден политический Рубикон.

Получение самолетов F-16 — это политическая и военная победа Украины, которая приложила колоссальные усилия, чтобы убедить страны Запада в необходимости оснащения Сил обороны современными самолетами. Об этом сегодня, 6 августа, заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

«Давайте говорить о том, что пройден так называемый политический Рубикон. Те «красные линии» Кремля, которые ярко чертили на политической карте мира, фактически остались не более чем «хотелками» самого официального Кремля. Никто уже не обращает внимания на его воинственные заявления по поводу эскалации напряженности. Это основное. Это политическая и военная победа украинской стороны», — подчеркнул гость эфира.

Он акцентирует на том, что передача первых самолетов F-16, которая состоялась в оговоренные сроки, знаменует собой дальнейшую интеграцию Украины с НАТО.

«Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО не стало на паузу, как того ожидали в России, а развивается и приобретает новые формы… F-16 являются ключевым звеном в системе противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО. Передача данных самолетов свидетельствует о дальнейшей унификации системы вооружения и Сил обороны Украины со странами НАТО. А это серьезные не только политические, но и военные шаги со стороны нашей страны и наших стратегических партнеров», — пояснил военно-политический аналитик.

Как отмечает Снегирев, переход на западные самолеты нивелирует зависимость Украины от запчастей, произведенных в РФ, ведет к модернизации инфраструктуры украинских аэродромов и является прорывом в подготовке кадров. Главное же — они помогут в предотвращении ракетного террора России.

«Те F-16, которые переданы украинской стороне, позволят существенно усилить позиции Сил обороны Украины в моменте отражения воздушных атак Российской Федерации, в первую очередь по жилым районам украинских городов», — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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