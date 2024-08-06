В поле появился удивительный рисунок, заставивший людей поломать голову над дизайном 5 6.08.2024, 16:01

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Люди, интересующиеся необъяснимыми явлениями, получили новую пищу для размышлений.

Неведомые художники прибыли на поле близ деревни Сток-Чэрити (Хэмпшир, Англия), чтобы оставить очередной удивительный рисунок.

Его особенностью является совсем уж замысловатый дизайн, заставивший людей поломать над ним голову.

Некоторые считают, что рисунок отдалённо напоминает кубик Рубика или какую-то головоломку, которая на нашей планете ещё не известна.

Другие комментаторы полагают, что странный узор — это часть портала. Как только портал будет завершён, через него можно будет перемещаться в пространстве. В любом случае, авторы сего шедевра уж точно добились популярности, ведь об их творении говорит немало народу.

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