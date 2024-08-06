В России на заводе «Транснефти» после взрыва начался пожар

В России на заводе «Транснефти» после взрыва начался пожар8
- 6.08.2024, 16:17
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Компания транспортирует 83% добываемой в РФ нефти.
На территории одного из предприятий российской компании «Транснефть» в Республике Коми произошел взрыв, за котороым последствовал пожар. Об этом сообщает «База».
«Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии «Транснефти» в Усинске (Республика Коми)», - сказано в сообщении.
По данным «Базы», всех сотрудников эвакуировали, на место следуют пожарные. Причины ЧП пока неизвестны.
Издание обнародовало видео, на котором запечатлена территория предприятия. Зафиксировано, как вверх поднимается огромный столб огня и дыма. За кадром слышно, как кто-то говорит о взрыве и «возможной утечке».
Согласно открытым источникам, «Транснефть» - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Штаб-квартира - в Москве.
Отмечается, что эта крупнейшая в мире профильная компания владеет 68 тысячами километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведённых в России нефтепродуктов.
Компания находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.