На М3 произошло крупное ДТП 6.08.2024, 16:39

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Двое погибших, двое в больнице.

Читатели сообщают «Онлайнеру» о крупной аварии на М3: судя по видео от очевидца, на месте работают несколько экипажей МЧС, а также медики.

— Перекрыто движение, много мигалок, МЧС. Вторая машина на записи не видна, она около отбойника. Вроде Renault Laguna, судя по повреждениям, влетел в стоящий автомобиль, — комментирует автор видео.

Судя по картам, затор возле деревни Мончаки, в сторону Минска.

ГАИ сообщает, что в аварии погибло двое, еще двое в больнице.

— 24-летняя девушка — водитель автомобиля Toyota при движении со стороны Минска в направлении Логойска не справилась с управлением в сложных погодных условиях (шел дождь). Автомобиль вошел в неуправляемый занос, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с кроссовером Volkswagen. Водитель и 30-летний пассажир японского авто погибли на месте происшествия, еще двоих пассажиров (25 и 31 года) с травмами доставили в больницу. Водитель «немца» от госпитализации отказался, — рассказали в ГАИ.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение ПДД и эксплуатации ТС лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

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