В РФ арестовали очередную «шишку» из Министерства обороны 6.08.2024, 16:47

Кадровые чистки в ведомстве набирают обороты.

В РФ за последние месяцы прокатилась волна арестов генералов и топ-чиновников Минобороны. Кремль устроил масштабную зачистку в отношении людей, занимавших высокие посты в Минобороны времен Сергея Шойгу.

Сегодня Следственный комитет России сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления министерства обороны РФ Владимира Демчика. Его подозревают в получении в 2017 году взятки на сумму 4000000 рублей. На момент ареста Демчик был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания».

«Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей», – рассказала представительница СКР Светлана Петренко.

«В 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей», – добавила она.

Напомним, вчера стало известно о задержании заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Вместе с ним был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, которого отправили в СИЗО.

Среди задержанных ранее — бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

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