Витеблянка купила в Китае десятикилограммовый пакет потерянных посылок за $65 4 6.08.2024, 16:55

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Она показала в соцсети, что в них было.

Жительница Витебска рассказала в TikTok, что купила 10 килограмм потерянных посылок. Это был огромный мешок, заполненный пакетами и коробками разных размеров. Их содержимое было для девушки сюрпризом. Распаковку пакета блогер снимала на видео, пишет «Зеркало».

Витеблянка сообщила, что один килограмм потерянных посылок стоил 7 долларов (21,6 рубля. — По курсу Нацбанка Беларуси на 6 августа). Значит весь пакет обошелся ей в 70 долларов (216 рублей). В комментариях под видео она сообщила, что заказывала пакет из Китая через байера (это торговый агент, который закупает партиями товары и отправляет их заказчику).

Девушка снимала распаковку каждой коробочки или пакета на видео. Оказалось, что блогер даже не знает, для чего предназначались некоторые товары, поэтому в комментариях некоторые пользователи подсказывали, что это может быть. Вот, что вошло в огромный пакет:

- несколько упаковок с дешевой бижутерией;

- одежда и обувь: детская куртка, рубашка со странным воротником, белые штаны (тиктокерша предположила, что они подойдут ей по размеру), женское нижнее белье с леопардовым принтом, рубашка «из ужасной синтетики», кроссовки, вымазанный свитшот большого размера;

- «запчасти» для гаджетов: несколько чехлов и экран для айфона (но на телефон девушки он не подходил), наклейки на клавиатуру компьютера, штатив для телефона, пластиковая стойка (предположительно для наушников);

- косметические и медицинские средства: консилер и «что-то типа контуринга», 60 штук спрессованных полотенец, набор бумажных салфеток, крем, гель с алоэ вера, и «огромные пипетки» (в них было антибактериальное средство), лосьон, таблетки и лечебный крем;

- также там оказались: пачка чужих фото, щетка для мытья окон, мягкие наколенники, кисть и «странный маркер» (предположительно для замазывания царапин на кузове авто), беруши, кошелек, книга на китайском языке, пакет «мишуры» (комментаторы считают, что это поталь — имитация сусального золота), силиконовые формы (предположительно для изготовления мыла).

Самое первое видео распаковки просмотрели почти 4 млн пользователей, последующие ролики также активно смотрели и комментировали. Мнения пользователей при этом разошлись: некоторые считали, что такая покупка — пустая трата денег, но много пользователей сочли идею приобрести потерянные посылки интересной и спрашивали, каким образом их можно приобрести.

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