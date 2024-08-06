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Николай Дедок два месяца находится в ШИЗО

  • 6.08.2024, 17:12
Николай Дедок два месяца находится в ШИЗО
Николай Дедок

Политзаключенного держат в тюрьме №1 в Гродно.

Политический заключенный Николай Дедок уже два месяца находится в штрафном изоляторе тюрьмы №1 в Гродно, об этом пишет телеграм-канал «Mikola Dziadok».

Кроме того, как пишет канал, уже больше года политзаключенный отбывает наказание в одиночной камере.

Николая Дедка регулярно помещают в ШИЗО в заключении, летом 2022 года он провел в изоляторе 44 дня.

Напомним, что 10 ноября 2021 года Мингорсуд приговорил Дедка к пяти годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: «призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси» (часть 3 статьи 361 УК), «участие в грубом нарушении порядка» (часть 1 статьи 342 УК) и «незаконные действия в отношении горючих веществ» (часть 1 статьи 295-3).

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