Николай Дедок два месяца находится в ШИЗО
- 6.08.2024, 17:12
Политзаключенного держат в тюрьме №1 в Гродно.
Политический заключенный Николай Дедок уже два месяца находится в штрафном изоляторе тюрьмы №1 в Гродно, об этом пишет телеграм-канал «Mikola Dziadok».
Кроме того, как пишет канал, уже больше года политзаключенный отбывает наказание в одиночной камере.
Николая Дедка регулярно помещают в ШИЗО в заключении, летом 2022 года он провел в изоляторе 44 дня.
Напомним, что 10 ноября 2021 года Мингорсуд приговорил Дедка к пяти годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: «призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси» (часть 3 статьи 361 УК), «участие в грубом нарушении порядка» (часть 1 статьи 342 УК) и «незаконные действия в отношении горючих веществ» (часть 1 статьи 295-3).