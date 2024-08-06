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Белорус не погашал штрафы ГАИ: ему прислали постановление о лишении «прав»

  • 6.08.2024, 17:21
Белорус не погашал штрафы ГАИ: ему прислали постановление о лишении «прав»

История из Гомельской области.

В последнее время в Сети появляются разнообразные истории о том, как судебные исполнители «выманивают» скрывающихся должников. Очередным случаем поделились в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Героями повествования стали 48-летний житель посёлка Победа, не желавший погашать штрафы ГАИ, и сотрудники ОПИ Гомельского района, разыскивавшие его полтора года, отмечает av.by.

Мужчина неофициально работал в такси и был неуловим — во время визитов судебных исполнителей всегда отсутствовал по месту регистрации. В итоге работники ОПИ пошли на хитрость: направили ему постановление о лишении водительского удостоверения. Известие настолько встревожило белоруса, что он решил выйти из укрытия и явился в отдел принудительного исполнения.

Позже оказалось, что прятался он на чердаке с оборудованным спальным местом. Маскировкой укрытия служили розовые кусты, увивающие чердачную лестницу.

Испугавшись лишения прав, таксист начал работать официально и исправно гасить долг, заключили в ГУ юстиции.

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