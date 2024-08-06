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Cеть магазинов «Буслiк» признали банкротом

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  • 6.08.2024, 17:55
Cеть магазинов «Буслiк» признали банкротом

Стало известно, что будет с невыплаченными долгами.

Сеть супермаркетов для детей «Буслiк» (ООО «ДПМ») признали банкротом. Соответствующее решение суда размещено в Государственном едином реестре сведений о банкротстве. Myfin.by узнал, что будет с долгами компании.

Согласно решению суда, должно быть открыто конкурсное производство, а в компанию назначен антикризисный управляющий (с 26 июля 2024), который должен провести инвентаризацию и оценку всего имущества компании до 24 октября 2024. После этого оно будет реализовано на публичных торгах и начнутся выплаты кредиторам.

В документах суда указывается стоимость активов компании в размере 15,299 млн рублей при имеющейся кредиторской задолженности в 30,287 млн рублей.

Среди долгов компании — 3,95 млн долларов кредит «Альфа-Банку», а также обязательства перед поставщиками из России и Беларуси.

Среди истцов из России значатся производители шапок, оптовые продавцы игрушек и подгузников и т.д. Их заявления зарегистрированы в феврале, марте и апреле нынешнего года в судах нескольких российских регионов (Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Ленинградской областей, Приморского края).

Согласно законодательству, в первую очередь попадают требования по выплатам вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Во вторую очередь — долги по зарплате и выходным пособиям. В третьей очереди будут выплаты по задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами (налоги, таможенные платежи и прочее).

Также в третьей очереди находятся обязательства, обеспеченные залогом (чаще всего это именно банковские кредиты), но только в рамках вырученных средств от реализации залога. И, наконец, в четвертой очереди выплат оказываются остальные кредиторы.

В апреле 2024 стало известно, что все магазины сети «Буслiк» в нашей стране прекратили свою работу.

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