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В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

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  • 6.08.2024, 18:11
В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

Башня будет на 72 м выше, чем Central Park Tower в Нью-Йорке.

В бразильском городе Бальнеариу-Камбориу возведут самый высокий жилой небоскреб в мире. Проект строительства утвердили местные власти, сообщает Dezeen.

Высота башни под названием Triumph Tower составит 544 м. Это на 72 м больше, чем у самого высокого жилого здания Central Park Tower в Нью-Йорке. Реализацией проекта займется бразильский девелопер FG Empreendimentos, говорится в заметке.

Небоскреб возведут в районе Барра-Сул. Высота здания составит 100 этажей, оно займет участок площадью 150 тыс. «квадратов». Подробности архитектурного облика башни пока не разглашаются, следует из публикации.

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