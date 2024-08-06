В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире1
- 6.08.2024, 18:11
Башня будет на 72 м выше, чем Central Park Tower в Нью-Йорке.
В бразильском городе Бальнеариу-Камбориу возведут самый высокий жилой небоскреб в мире. Проект строительства утвердили местные власти, сообщает Dezeen.
Высота башни под названием Triumph Tower составит 544 м. Это на 72 м больше, чем у самого высокого жилого здания Central Park Tower в Нью-Йорке. Реализацией проекта займется бразильский девелопер FG Empreendimentos, говорится в заметке.
Небоскреб возведут в районе Барра-Сул. Высота здания составит 100 этажей, оно займет участок площадью 150 тыс. «квадратов». Подробности архитектурного облика башни пока не разглашаются, следует из публикации.