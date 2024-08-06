Спикер парламента Грузии заявил о намерении президента помиловать Саакашвили 6.08.2024, 18:15

Шалва Папуашвили

Экс-президент Грузии находится в СИЗО с 2021-го года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает издание Resonance Daily.

«Это благодаря Михаилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту. <...> Когда они сочтут нужным <...> Зурабишвили издаст акт о помиловании», — заявил Папуашвили.

Он напомнил о помиловании президентом основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Николоза Гварамии.

При Саакашвили Гварамия был министром юстиции и образования. Он выступал адвокатом экс-президента после его возвращения в Грузию из Украины в 2021 году — тогда Саакашвили отправили под стражу.

Папуашвили заявил, что для Зурабишвили «не составит труда» помиловать и Саакашвили. В ситуации с Гварамией, утверждает он, решение о помиловании президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Его лишили гражданства. Тогда Саакашвили получил гражданство Украины.

В 2015–2016 годах он работал в одесской администрации, однако в 2017-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Новый украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году снова дал Саакашвили гражданство страны.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов и призвал граждан выходить на протесты. Политика задержали и отправили в СИЗО, а также предъявили ему новое обвинение — в незаконном пересечении границы.

Саакашвили счел свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными. После задержания он несколько раз объявлял голодовку, сообщалось об ухудшении состояния его здоровья. В 2023-м суд в Тбилиси отказался освободить Саакашвили из-под стражи по состоянию здоровья.

Содержание под арестом Саакашвили негативно повлияло на отношения Грузии и Украины.

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