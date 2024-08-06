«Потребовал 200 тысяч рублей взятки и взял iPhone для дочери» 6.08.2024, 18:16

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Замгендиректора «Горремавтодора» попался на крупной взятке с участием своего брата.

Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора Горремавтодор, сообщили в УСК по городу Минску.

В СК напомнили, что организация «Горремавтодор» - одна из крупнейших государственных компаний, она обеспечивает благоустройство дорог, путепроводов и других объектов транспортной инфраструктуры. И для бесперебойной работы предприятие проводит закупки и поставки дорожной техники, запасных частей и т.д., а также занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

За это направление деятельности «Горремавтодора» отвечал один из бывших заместителей гендиректора - 46-летний руководитель. Фигурант руководил финансово-хозяйственной деятельностью, комиссиями по осуществлению закупок и списанию материальных ценностей, а также подписанием договоров.

Летом 2023-го организации нужно было закупить дорогостоящее оборудование - дорожные фрезы. И обвиняемый решил воспользоваться тем, что в Беларуси такая продукция является редкостью.

Фигурант обратился к знакомому бизнесмену, занимающемуся поставкой подобной техники, и предложил ему за деньги победу в тендере. Учитывая, что фреза стоит свыше 3 миллионов белорусских рублей, поэтому замгендиректора за лоббирование интересов «партнера» потребовал 200 тысяч белрублей. Условия бизнесмена устроили.

Пока подчиненные изучали конъюнктуру рынка, собирали коммерческие предложения и готовили необходимые для закупки документы, фигурант искал подставного участника, который должен был заявить свою кандидатуру, но снять ее перед началом процедуры.

В итоге конкурс не состоялся из-за формальных оснований, и закупка могла быть произведена из одного источника. Об этом фигурант сообщил своему «протеже», а перед уходом на повышение обеспечил подготовку необходимых документов для заключения договора с «нужным» поставщиком.

Сделка прошла успешно, но взяточник не спешил забирать свой «гонорар». И придумал, чтобы посылку с вознаграждением забрал его двоюродный брат.

— Родственник являлся не единственным посыльным, чтобы запутать следы, пакет с деньгами передавался еще через двух лиц, — прокомментировали в пресс-службе.

Все же бывшего замгендиректора «Горремавтодора» задержали, к тому моменту он уже работал в другой должности.

А еще установили, что в 2022-м руководитель попросил главного энергетика передать ему в пользование Iphone 12, предназначенный для другого заместителя, должность которого была вакантна. Гаджет он подарил дочери на Новый год.

Обвиняемому инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу. Арестовано имущество на сумму свыше 240 тысяч рублей.

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