закрыть
6 августа 2024, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турецкие отельеры предложили отменить систему «все включено»

2
  • 6.08.2024, 18:19
  • 1,082
Турецкие отельеры предложили отменить систему «все включено»

Среди белорусов эта система очень популярна.

Представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате all inclusive («все включено») в отелях, передает Hürriyet.

«Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», — заявил в разговоре с газетой предприниматель Зафер Алкай, который был одним из основателей этой системы в 1990-е годы.

По его словам, отельерам необходимо пересмотреть свою политику в сторону повышения качества питания, предоставляемого туристам. «Туристы, которым требуются продукты и услуги высокого уровня, естественно, готовы платить соответствующую цену. Здесь важен вопрос охвата этих туристов в нашей географии дальнего/ближнего туризма», — подчеркнул эксперт.

В Турции уже неоднократно предлагали отменить систему «все включено». Так, в январе 2023 года туроператор Эрол Гюльдал в интервью газете Turkiye Turizm заявил, что Турция может отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».

В прошлом году Турцию, по официальным данным, посетили 56,7 млн туристов, первое место заняли граждане России — 6,3 млн человек. По итогам текущего года Турция рассчитывает принять 60 млн туристов, получив доходы от туризма в $60 млрд, заявлял ранее президент Рейжеп Тайип Эрдоган.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров