По водохранилищу Дрозды расплескалась синева 8 6.08.2024, 18:33

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Фотофакт.

Каждый теплый сезон соцсети белорусов заполняют посты удивления насчет зеленой воды в каком-нибудь из популярных водоемов. Внимание минчан чаще всего обращено к Заславскому водохранилищу (оно же Минское море), которое зеленеет ежегодно.

Но на этот раз Дрозды неожиданно посинели, пишет Onliner.by.

По консистенции жижа напоминает слегка засохшую гуашь. И так понятно, что купаться в таком не стоит, но Минский городской Центр гигиены и эпидемиологии предупреждает дополнительно.

«На пляжах №№ 7, 9 водохранилища Дрозды, пляже № 6 водохранилища Цнянское, пляже №5 Заславского водохранилища приостанавливается купание детей и взрослых», — говорится в сообщении от 2 августа.

При этом занятия водным спортом эпидемиологи не запрещают, хотя, наверное, стоит десять раз подумать.

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