Бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ
- 6.08.2024, 18:46
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Украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали 345 оккупантов.
Об этом сообщает Telegram Службы безопасности Украины.
«Спецназовцы Службы безопасности продолжают «кормить» врага взрывными подарками», - говорится в сообщении.
Так, за последнюю неделю было поражено:
21 танк;
34 ББМ;
36 артиллерийских систем и РСЗО;
316 единиц автотранспорта;
24 БПЛА и 43 антенны связи;
158 враждебных позиций и укреплений;
4 склада с боеприпасами и 3 склада с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, воины СБУ ликвидировали 345 российских оккупантов.