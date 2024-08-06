Бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ 6.08.2024, 18:46

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Украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали 345 оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Службы безопасности Украины.

«Спецназовцы Службы безопасности продолжают «кормить» врага взрывными подарками», - говорится в сообщении.

Так, за последнюю неделю было поражено:

21 танк;

34 ББМ;

36 артиллерийских систем и РСЗО;

316 единиц автотранспорта;

24 БПЛА и 43 антенны связи;

158 враждебных позиций и укреплений;

4 склада с боеприпасами и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, воины СБУ ликвидировали 345 российских оккупантов.

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