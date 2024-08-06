В Барановичском районе дерево упало на голову мужчины 1 6.08.2024, 18:50

Он погиб на месте.

В Барановичском районе мужчину насмерть придавило деревом, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Утром 6 августа работники Барановичской дистанции защитных лесонасаждений расчищали участок леса от поваленных деревьев вблизи станции Грицевец. В процессе выполнения работ спиленное дерево упало на голову 49-летнего мужчины. От полученных травм он скончался на месте.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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